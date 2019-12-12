Совет конгресса за независимость Беларуси проведет заседание в Минске 13 декабря, на которой определит роль интеллигенции.

Об этом рассказала экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим.

Первая сессия конгресса за независимость Беларуси прошла 21 декабря 2014 года. В ней участвовали около 100 представителей разных организаций.

Из них: Рада белорусской интеллигенции, Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, а также Социал-демократическая партия (Грамада) и другие. Тогда был принят манифест в поддержку независимости.

В нем шла речь о том, что договор о создании Евразийского экономического союза угрожает независимости Беларуси.

Дело в том, что положения в договоре не соответствуют нормам международного права, а также Декларации о суверенитете и Конституции Республики.

Вторая сессия конгресса за независимость прошла 7 июня 2015 года в Минске. В ней участвовали около 30 представителей политических сил.

Участники форума обсуждали тогда политическую ситуацию не только в стране, но и в мире, в том числе и предстоящие президентские выборы.