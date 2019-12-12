С нового года проблема поиска банкомата для снятия денег с банковской карточки будет стоять перед белорусами менее остро. Так, жители страны смогут снимать наличные с банковских карт в кассах некоторых магазинов в сельской местности, малых городских поселениях и на территории вне населенных пунктов.

Об этом говорится в обнародованном постановлении Совмина и Нацбанка от 6 июля 2011 года № 924/16.

Как следует из проекта постановления, сначала такая возможность появится в небольших населенных пунктах – с 1 января 2020 года, а через два года и у держателей карточек по всей стране.

За один раз можно будет снять не более 255 рублей (10 БВ). Сначала вы рассчитываетесь картой за товар и только следующей операцией сможете снять еще и наличные деньги в пределах установленного лимита.

Юрлица и индивидуальные предприниматели также смогут рассчитывать покупателей не только по банковским картам, но и с использованием QR-кодов и мобильных приложений.