Покупая различные пиротехнические изделия, следует придерживаться определенных правил. Они не только помогут избежать трагических последствий, но и позволят «не нарваться» на внушительный штраф. Кто, у кого и при каких условиях может приобрести салюты и петарды — напомнили в МВД.

— Использовать пиротехнику рекомендуется в строгом соответствии с прилагаемой к ней инструкцией. Петарды и салюты следует покупать только в специализированных магазинах и отделах, у которых есть сертификат соответствия товаров техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», — отметил начальник организационно-аналитического управления милиции общественной безопасности МВД Вадим Петыш. — На каждой упаковке должна быть подробная инструкция на русском языке. Стоит также обращать внимание на дату производства и срок годности.

Что касается стихийной торговли, так называемой продажи «с рук», которая разворачивается в канун праздников в подземных переходах, возле крупных торговых центров, то она незаконна. За это предусмотрен штраф от 10 до 50 базовых величин, а весь товар и полученный доход просто конфискуют. Такая продукция зачастую не имеет сертификатов, а ее качество не соответствует требованиям безопасности.

Чтобы пресечь такую незаконную торговлю, правоохранители проводят рейды совместно с представителями налоговой службы, госконтроля и МАРТа.

— При этом необходимо отметить, что продажа петард и других пиротехнических изделий согласно новому законодательству подросткам до 16 лет категорически запрещается (до ноября 2018 года этот возрастной предел составлял 15 лет). При возникновении у продавца сомнений относительно возраста либо спора покупатель обязан предъявить подтверждающий документ с фото, — напомнил Вадим Петыш.

Кроме того, специалисты напоминают, что использовать пиротехнические изделия запрещено в зданиях и помещениях, на территории баз отдыха, в местах проведения массовых мероприятий. Это касается также улиц и дворов. Если этого правила не придерживаться, то можно получить штраф от 2 до 30 базовых величин либо административный арест на срок до 15 суток.

Основные же правила безопасности при использовании петард, салютов и различных хлопушек такие:

для запуска следует отойти на указанное в инструкции безопасное расстояние от случайных прохожих, близлежащих зданий, сооружений и автомобилей;

нельзя бросать пиротехнические изделия, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода электровоспламенителей или огнепроводный шнур;

запрещается переносить пиротехнику в карманах и под одеждой, хранить без упаковки, изменять конструкцию изделия или разбирать его;

ни в коем случае нельзя допускать применения пиротехники с явными дефектами и повреждениями.

Все это позволит не только не омрачить себе новогодние и рождественские праздники, но и избежать трагедии.