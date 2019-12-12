Сегодня утром спасатели ликвидировали пожар в психиатрическом диспансере в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Жодишки в Сморгонский районный отдел по ЧС поступило около 8 часов. По предварительной информации, в фойе на втором этаже диспансера загорелся телевизор.

«Подразделения МЧС незамедлительно направились на улицу Первомайскую. Плотный дым заполнил коридор и помещения медучреждения. Еще до прибытия спасателей работники эвакуировали 51 пациента», — рассказали в областном управлении МЧС. Спасатели обнаружили погибшим 66-летнего пациента диспансера.

Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения пожара за пределы фойе. Была спасена пациентка 1939 года рождения. Позже женщина скончалась.

Пациентов временно разместили в соседнем здании. Обстоятельства происшествия изучаются следственно-оперативной группой.