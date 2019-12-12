Украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Вместе с тем, известный украинский рок-музыкант примерно в то же время написал в своем Фейсбуке: «Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. Хелп!».

По словам Авакова, только что Национальная полиция задержала фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета и объявляет им подозрения.

«Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — добавил он.

Он также отметил, что в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

«Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования», — добавил министр.

Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета…. Опубликовано Арсеном Аваковым Четверг, 12 декабря 2019 г.

А вот сколько человек было задержано и их имена он пока не сообщил.

Тем временем, как сообщает Цензор.нет, рок-музыкант, сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster, автор гимна Сил специальных операций) в своем Фейсбуке сообщил: «Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!»

Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моє у дворі. Буде обшук. Хелп! Опубликовано Андрій Антоненко Четверг, 12 декабря 2019 г.

Антоненко успел сообщить журналистам о том, что не имеет абсолютно никакого отношения к убийству Шеремета.

В комментариях к посту пишут, что также задержана врач-волонтер Юлия Кузьменко. Там же пишут о задержании как минимум еще четырех человек.

Ранее также сообщалось, что полиция Украины задержала семейную пару добровольцев из батальона «Правого сектора», которые могут фигурировать в деле. Пока неизвестно, идет ли речь о тех самых людях.

Как сообщало украинское интернет-издание «Украинская правда», Владимир Грищенко (позывной «Буча») был задержан 24 сентября, а его жена Инна (позывной «Пума») — 5 ноября.

Суд арестовал их обоих на время расследования другого дела, начатого в июле 2018 года — добровольцы подозреваются в покушении на убийство и неосторожном поведении с оружием.

Дело Грищенко расследовала прокуратура Ивано-Франковска, но йчас все материалы переданы в Киев, в главное управление полиции.

Более того, дело семейной пары о покушении на убийство в Ивано-Франковской области ведет тот же следователь, что и дело об убийстве Павла Шеремета.

В Национальной полиции эту ситуацию не комментировали.

Напомним, основатель «Белорусского партизана» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал, сработало взрывное устройство.

В 2017 году все материалы по делу об убийстве Павла Шеремета были засекречены Нацполицией.

Наказать виновных в убийстве журналиста обещал бывший президент Украины Петр Порошенко. В ходе предвыборных дебатов с Порошенко дело упоминал Владимир Зеленский, 23 июля он заявил журналистам, что думает, что у расследования будет результат.