От велогаража до экзоскелета: как социальные предприниматели делают жизнь белорусов лучше

В Беларуси растет число стартапов, направленных на смягчение или решение социальных проблем. Для их основателей прибыль – не цель, а средство помочь другим.

Предпринимательство само по себе ценно, это движитель экономики, источник налогов и рабочих мест. Но социально ответственный бизнес – особое направление, которое решает проблемы общества, будь то инклюзия или помощь бедным, экономия сырья или улучшение экологии.

Социальные предприятия в Беларуси появились сравнительно недавно, но уже около 250 организаций, согласно опросам, относят себя к данной категории.

Филантропы Европы: традиции и современность

Впрочем, в досоветскую эпоху и у нас деловым людям было знакомо слово «меценатство». В Западных же странах социально-предпринимательская традиция не прерывалась.

– В Германии первые благотворительные общества и кооперативы были созданы еще в 19 веке. Сегодня и в Германии, и в Европе в целом, ширится участие государства в поддержке социальных предприятий, им делегируется часть ответственности за реализацию социальной политики, – говорит Людмила Корбут, представитель немецкой консалтинговой организации КоопФорум Интернациональ (Германия).

Сфера деятельности немецких социальных предпринимателей обширна: это образование, устойчивое развитие, бережливое потребление, иммиграция, энергия и экология, инклюзия.

Супермаркеты по продаже товаров без упаковки, сеть кофеен, где дают работу и оказывают помощь наркозависимым людям, проекты, в которых экскурсии по Берлину проводят бездомные и беженцы, – примеров ответственного бизнеса в Германии множество.

– Зачастую нужно просто увидеть возможности там, где другие видят одни проблемы. Например, кредо немецкой компании «Аутикон» звучит так: «Ограниченные возможности людей в подходящей среде могут стать ценными способностями».

Это обычная IT-компания, но там принимают на работу программистов с аутизмом. Оказалось, что такие сотрудники отлично справляются с обязанностями и достигают высоких результатов, – рассказывает Людмила Корбут.

Деловой человек и школа альтруизма

Какие же проблемы решают белорусские бизнесмены?

Школа социального предпринимательства «Good Impact» собрала под своей крышей активных людей, имеющих четкую жизненную позицию и горящих идеей изменить мир.

Слушатели школы – начинающие предприниматели, неравнодушные к проблемам социума. Их инициативы многогранны: это сохранение белорусских традиций, помощь молодым мамам, работа с детьми-инвалидами, улучшение экологии и городской инфраструктуры.

Цель предпринимателя Светланы Романенко и ее проекта #PROвёска – создание возможностей для развития и самореализации сельских жителей.

– Я планирую создать первое в нашем регионе пространство нового формата, где дети и взрослые смогут не только интересно проводить свободное время, но и получать знания для развития собственных предпринимательских проектов. Буду оказывать поддержку и действующим сельским предпринимателям.

Почему мне важна социальная составляющая? Имея двадцатилетний опыт на управленческих позициях в бизнесе, в определенный момент я поняла, что хочу помогать, делать что-то действительно нужное для конкретных людей, и что мои знания и навыки могут быть востребованы в социально полезной деятельности.

Возможность дополнительного заработка для сельских жителей предлагает Андрей Левко и его проект «Хоумстей Беларусь»:

– Мой проект предполагает создание удобного онлайн сервиса по бронированию недорогого жилья в регионах Беларуси. Сельские жители смогут за плату принимать туристов в собственном доме.

Гости же, в свою очередь, помимо недорогого жилья, получат целое приключение, связанное с исследованием белорусской истории, культуры и традиций, «живое» общение с местными жителями, – говорит Андрей.

Виктория Лукашова работает в «скорой помощи» и учится в медицинском институте. Идею своего проекта «Они достойны жить, а не доживать», Вика описывает так:

— Работая на «скорой», я невольно наблюдаю условия жизни пожилых людей, вижу, как молодые родственники разрываются между необходимостью обустраивать собственную жизнь и помогать престарелым родителям. Они пытаются обеспечить им качественный уход, но не имеют для этого опыта, сил и времени.

Я хочу создать дом отдыха, в который можно поместить престарелого человека и быть уверенным, что за ним там будут хорошо ухаживать, поддерживать, оказывать медицинскую помощь. Я с большим уважением отношусь к пожилым людям и действительно хочу им помочь. Им нужна наша забота и любовь!

Сергей Альшевский имеет инженерное образование, но его проект также связан с медициной и улучшением здоровья людей:

– Цель моего проекта – продление активной жизни для людей с ограниченными возможностями: пережившими инсульт, получившими травму спинного мозга, людей с ДЦП. Мое инженерное бюро будет производить эргономичные экзоскелеты и протезы для обеспечения физической дееспособности, близкой к уровню дееспособности здорового организма. Благодаря им даже парализованный человек сможет двигаться!

Мы сделаем такую продукцию доступной по цене, а для некоторых категорий населения — даже бесплатной, – обещает Сергей.

Освободить подъезды от велосипедов планирует Евгений Рудский со своей инициативой «Роварбокс»:

– Я решаю проблему хранения велосипедов. Всем знакома ситуация, когда в коридорах подъезда стоят велосипеды — это неудобно и небезопасно.

Я разработал проект велогаража, который вмещает 40 велосипедов. С помощью мобильного приложения можно зарегистрироваться, оплатить и открыть велогараж. На его крыше размещается солнечная панель, которая питает замок и контроллер.

В 2017 году я уже реализовал первый такой проект на базе собственного гаража, он работает и полностью заполнен. На данный момент я согласовываю размещение велогаражей в других дворах Минска, желающих получить там место очень много.

Энтузиазм и поддержка есть, закона – нет

Чтобы помогать другим, социальным предпринимателям зачастую самим нужна поддержка. Им не хватает знаний в области лицензирования, сертификации, защиты интеллектуальной собственности, привлечения инвестиций, а главное — им нужна уверенность в правильности выбранного направления деятельности.

– Мы даем нашим участникам четкое осознание понятий «социальное предпринимательство», «социальный эффект». Учим их маркетинговой стратегии, PR-продвижению, помогаем презентовать себя и свой проект.

Но самое главное, мы создаем среду взаимной поддержки и общения единомышленников и экспертов, обмена опытом, вдохновения, взаимопомощи, – говорит Оксана Бернацкая, координатор Школы по Минской области.

Статус социального предпринимателя по-прежнему не закреплен законодательно, для них нет специальных льгот и содействия со стороны государства. Однако это не останавливает энтузиастов.

– Я считаю, что перспективы развития социального предпринимательства в Беларуси хорошие, ведь инициатива идет снизу, от неравнодушных и активных людей, и это просто не может остаться незамеченным со стороны правительства, – утверждает слушательница Школы Светлана Романенко.