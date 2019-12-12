Полесский обряд «Юрьевский хоровод» включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Такое решение было принято накануне на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которая сейчас проходит в Боготе в Колумбии.

«Юрьевский хоровод», некогда распространенный во всей Туровщине, сегодня сохранился лишь в деревне Погост Житковичского района. Местные жители его выполняют весной в день святого Юрия.

Он считается покровителем домашних животных и сельского хозяйства. По традиции именно в этот день впервые после зимы на поле выводят скот. В «Юрьевском хороводе» есть место выпеканию каравая, красочным рушникам и праздничному ужину. Местные жители верят, что обряд способствует хорошему урожаю.