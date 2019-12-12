В индийской деревне Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия обнаружили двуглавую моноклевую кобру. Об этом сообщает издание Daily Star.

Герпетолог из местного департамента лесного хозяйства Каустав Чакраборти (Kaustav Chakraborty) сообщил, что команда сотрудников департамента не смогла забрать двухголовую змею. Ее отказались отдавать местные жители, верующие в магическую силу двуглавой змеи.

Чакраборти отметил, что змее с редкой мутацией гораздо сложнее выжить в дикой природе, чем ее нормальным сородичам. Он подчеркнул, что в неволе и под присмотром экспертов, кобра прожила бы дольше.

Местные зоологи предположили, что особь родилась с двумя головами из-за разделения эмбриона или из-за воздействия факторов окружающей среды.

Моноклевая кобра обитает на западе Индии, в Китае, Вьетнаме, Камбодже, Бангладеше, Бутане, Мьянме, Лаосе, Непале и Таиланде. Одного укуса змеи достаточно, чтобы убить 20 человек или одного слона.