Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых НАН 2019 года, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе учреждения.

На основании решений комиссии НАН по премиям решено присудить премию для молодых ученых имени академика Ж. И. Алферова заведующему лабораторией Физико-технического института, кандидату технических наук Виктору Левковичу — за цикл работ «Поперечно-винтовое редуцирование с реверсивной калибровкой для изготовления ступенчатых трубных заготовок» и старшему научному сотруднику НПЦ по материаловедению, кандидату физико-математических наук Дарье Тишкевич — за цикл работ «Оптимизация процессов синтеза электрохимических функциональных материалов для практических применений».

Лауреатами премии для молодых ученых имени академика В. Ф. Купревича стали:

старший научный сотрудник Института физики имени Б. И. Степанова, кандидат химических наук Артем Антанович — за цикл работ «Получение и исследование структуры и оптических свойств двумерных полупроводниковых нанокристаллов халькогенидов кадмия, гетероструктур и ансамблей на их основе»;

научный сотрудник Института общей и неорганической химии Владимир Прозорович, младшие научные сотрудники этого института Марина Рощина и Юстына Саука — за цикл работ «Металлооксидные и металлосиликатные мезопористые сорбенты и катализаторы для очистки водных сред»;

старший научный сотрудник, руководитель группы Института физиологии, кандидат биологических наук Татьяна Хрусталёва — за цикл работ «Структура сайтов связывания катионов магния, марганца и кобальта на белках и пептидах»;

младший научный сотрудник Института генетики и цитологии Анна Щаюк — за цикл работ «Молекулярно-генетические основы патогенеза немелкоклеточного рака легкого у пациентов, проживающих на территории Беларуси».

Премию для молодых ученых имени академика В. М. Игнатовского решено присудить младшему научному сотруднику Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Елене Изергиной — за цикл работ «Этнокультурные особенности белорусов Литвы (конец XIX – начало XXI вв.)».

Справочно

Премии для молодых ученых НАН Беларуси учреждены в 2019 году в целях поддержки и поощрения талантливых молодых ученых, работающих в организациях НАН. Система премий для молодых ученых включает три именные премии: имени академика Ж. И. Алферова — в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук (количество присуждаемых премий — 2); премию имени академика В. Ф. Купревича — в области биологии, химии и наук о Земле, медицины, аграрных наук (количество присуждаемых премий — 4) и премию имени академика В. М. Игнатовского — в области гуманитарных и социальных наук (количество присуждаемых премий — 1).

Таким образом, всего присуждается 7 премий в размере 100 базовых величин каждая. Всего для участия в конкурсе от молодых ученых НАН поступило 24 работы.