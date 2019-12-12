Снимок могилевского фотографа Михаила Копычко стал призером Royal Society Publishing Photography Competition – конкурса, проводимого Лондонским королевским обществом по развитию знаний о природе.

Как говорится на сайте данного учреждения, работа белоруса под названием «Гало» стала победителем в категории «Астрономия». Как говорится в описании к снимку, на нем изображено ночное лунное гало над лесным озером в Могилеве. «Я вдруг увидел необычное гало и поспешил из города в лес, чтобы запечатлеть его», – рассказал автор фотографии.

Как поясняется, гало возникает в небе при наличии нескольких одновременных факторов. Оно часто наблюдается в морозную погоду в условиях высокой влажности. В воздухе в одно и то же время находится множество ледяных кристалликов. Проходя сквозь них, лунный или солнечный свет преломляется особым образом, формируя арку вокруг луны или солнца.

Королевское общество по развитию знаний о природе – ведущее научное общество Великобритании, одно из старейших в мире, создано в 1660 году и утверждено королевской хартией в 1662 году.

Конкурс научных фотографий проводится каждый год. В этот раз ученых по всему миру попросили выслать снимки в категориях «Астрономия», «Поведение», «Наука о Земле», «Экология» и «Микросъемка» в начале 2019 года. В итоге были присланы сотни работ. Их оценивало жюри, в которое вошли три профессора университетов Великобритании и США.