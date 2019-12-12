Так, средняя стоимость новогоднего дерева до метра на торговых базарах составит 9 рублей, от метра до двух — 11 рублей, от двух до трех — 16 рублей. В лесничествах цены будут еще ниже.

Приобрести новогодние деревья по государственным ценам минчане смогут только в Минском лесхозе по адресу Багратиона, 70 и на елочном базаре на улице Притыцкого, 146. По последнему адресу будет представлена продукция Республиканского селекционно-семеноводческого центра и других учреждений. Причина в новом подходе Мингорисполкома к аренде площадок для елочных базаров через аукцион. Победители смогут три года торговать новогодними деревьями. Лесхозы в аукционах не участвовали. Для сравнения, раньше каждому из 20 лесхозов Минской области выделяли по одной точке в Минске, где они и торговали, пишет Ежедневник со ссылкой на sb.by.

«Чтобы жители Минска не остались без продукции наших лесхозов, наши учреждения активно развернут торговлю в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице. Например, в Гатово, Сенице, Колодищах, Боровлянах, Лесном. Цены наши лесхозы поднимать практически не будут по сравнению с прошлым годом. Если и будет рост, то он будет незначительным. Этого мы не можем сказать про цены, которые установятся в Минске. Вместе с тем стоимость новогодних атрибутов в остальных регионах страны будет в пределах прошлого года. Так, средняя стоимость новогоднего дерева до метра на торговых базарах составит 9 рублей, от метра до двух — 11 рублей, от двух до трех — 16 рублей. В лесничествах цены будут еще ниже: 7, 8 и 12 рублей соответствен»о, – озвучил цифры первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

При этом наиболее выгодные цены в нынешнем году предложат лесхозы Брестчины. Там новогоднее дерево до метра будет стоить от 5,9 рубля, от метра до двух — от 7 рублей, от двух до трех — от 9,5 рубля.