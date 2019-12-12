Обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК), предъявлено 26-летнему минчанину, выманившему более 100 тыс. долларов у 30 граждан. Деталями этого уголовного дела в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» поделилась официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает агентство «Минск-Новости».

Своих жертв молодой человек искал в Интернете. Там он размещал объявления о поиске партнеров для развития якобы успешного бизнеса. С 2017 по 2019 год от его действий пострадали три десятка инвесторов.

Тем, кто заинтересовался его предложением, молодой человек показывал свой магазин в одном из торговых центров столицы и говорил, что является продавцом брендовой одежды. Предлагал расширить сеть торговых точек по стране, якобы для этого брал взаймы довольно крупные суммы. При этом писал расписки и даже заключал договоры займа с партнерами, обещая спустя несколько месяцев вернуть долг с процентами.

Подходили сроки оплаты по счетам, но у молодого человека всегда находились причины и обстоятельства, которые этому препятствовали. В итоге он был задержан сотрудниками милиции. В ходе допроса минчанин рассказал, что все деньги тратил на личные нужды и азартные игры.

Сейчас молодой человек заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение.