Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет, включающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российских газопроводов.

Палата представителей Конгресса США проголосовала в среду, 11 декабря, за принятие оборонного бюджета, предусматривающего введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» ради обеспечения «европейской энергетической безопасности». В частности, строящийся «Северный поток — 2» назван в законопроекте «инструментом принуждения и политического давления», который ослабит связи США с Германией и Европой в целом.

Законопроект налагает санкции на суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, и на иностранных граждан, которые имеют отношения к работе этих судов. Президент США Дональд Трамп уже сообщил, что собирается подписать законопроект о санкциях, рассчитанных на пятилетний срок, в случае его прохождения через Конгресс. В то же время президент США сможет остановить их действие, если докажет Конгрессу, что США удалось «минимизировать» использование Россией газопроводов в политических целях.

После одобрения законопроекта Палатой представителей его должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что в верхней палате Конгресса по документу проголосуют до 20 декабря, после чего он отправится на подпись президенту

Принятие Конгрессом США проекта оборонного бюджета страны на 2020 год грозит помешать усилиям по достижению мира на востоке Украины, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес (Oliver Hermes). Одобрение санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», является, по его словам, «прямой атакой на суверенитет Европейского Союза».

Все необходимые разрешения для прокладки газопровода в Евросоюзе получены, подчеркнул он. «Попытка вмешательства американской стороны была бы больше чем актом недружелюбия, она нанесла бы значительный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на взаимоуважении», — отметил глава OAOEV накануне голосования в Палате представителей.

Кроме того, рынки могут отреагировать на напряженность в отношениях соответствующим образом, считает Хермес. Он напомнил о санкциях США против российских производителей алюминия, введенных весной 2018 года «без консультаций с ЕС», которые привели к сильным колебаниям цен.