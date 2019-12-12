В текущем году, как показывают исследования Нацбанка, экономические настроения в РБ постепенно ухудшаются, что означает ухудшение и состояния экономики страны. Если этот процесс не остановить, то в 2020 году белорусский ВВП может начать сокращаться.

Такой вывод можно сделать по данным мониторинга предприятий за ноябрь текущего года, подготовленном Национальным банком РБ. Исследование проводится по результатам опроса руководителей белорусских предприятий.

Настроения на предприятиях ниже нуля

Как оказалось, сводный индекс экономических настроений в ноябре опустился в отрицательную область до минус 4,4% с плюс 0,1% в октябре. Более того, индекс оказался ниже, чем в ноябре 2018 года, когда он составлял минус 1,7%. Отрицательное значение индекса указывает на то, что большая часть опрошенных людей оценивает ситуацию как негативную.

Индекс экономических настроений, сглаженный с учетом сезонных колебаний, в ноябре текущего года был положительным и составил 1,8%. Но в октябре текущего года он составил 2,9%, а в ноябре прошлого года — 4,6%.

Снижение данных показателей осенью является сезонным явлением. Но сейчас оно оказалось более глубоким, чем в 2018 году. Более того, это не случайное отклонение, так как в целом в текущем году показатели ниже, чем в прошлом.

При этом ухудшилось положение как в производстве, так и в отношении спроса. В частности, баланс ответов опрошенных руководителей предприятий в отношении ожиданий изменения спроса в течение ближайших трех месяцев составил минус 6,7% против минус 3,6% год назад. А аналогичный баланс ответов в отношении ожиданий изменения производства опустился до минус 4,5 с минус 0,7%.

Показатели в ноябре текущего года вышли хуже, чем в октябре, во всех сферах белорусской экономики, но в наибольшей степени на транспорте. Там индекс экономических настроений опустился до минус 18,8% с минус 14% в октябре и оказался существенно меньше, чем в ноябре прошлого года, когда он равнялся минус 12,5%. Еще хуже обстоят дела с ожиданиями изменения спроса на услуги транспортных предприятий. Баланс ответов по этому вопросу в ноябре текущего года составил минус 23,6%.

Индекс экономических настроений в промышленности снизился до минус 2,6% с плюс 0,8% в ноябре прошлого года. А индекс в строительстве составил минус 8,6% против минус 11,1% в ноябре прошлого года. Как видим, не особо помогли строителям совещания правительства с президентом по улучшению положения в строительной отрасли.

Индекс экономических настроений в торговле в ноябре остался положительным и составил 1,8% против 2% в октябре текущего года и 3,1% в ноябре прошлого года.

Судя по динамике индекса экономических настроений, период их улучшения в Беларуси завершился, и началось ухудшение. Более того, в 2020 году этот индекс, скорректированный на сезонность, может переместиться в отрицательную область. Это, скорее всего, будет означать рецессию, то есть сокращение белорусского ВВП.

Правительству нужна стабильность, а не рост экономики

Такой вывод несколько расходится с оценкой ситуации в правительстве РБ, которое полагает, что в том, что темпы роста ВВП не дотягивают до 4% из-за ухудшения отношений с Россией в нефтегазовом секторе, а без учета этого фактора ситуация в нашей экономике улучшается.

Этот фактор, безусловно, имеет место, однако опрос Нацбанка проводился среди большого количества предприятий, среди которых предприятия нефтянки если и есть, то их немного. Поэтому опрос характеризует состояние экономики РБ в целом, безотносительно к нефтяному сектору. То есть, ее состояние ухудшается и без проблем с нефтью и нефтепродуктами.

И при этом особых шансов на ее улучшение в 2020 году, собственно, не видно. Правительство и Нацбанк кое-что делают, но макроэкономическая политика остается прежней. Пока что новыми являются, в основном, только планы.

Так, после критики со стороны президента, правительство и Нацбанк готовят план системных мер, формирующих условия для ускоренного роста белорусской экономики, осуществить которые предполагается в 2020 году.

Имеется еще и программа структурных реформ, разработанная совместно с Всемирным банком, под отдельные положения которой правительство РБ надеется получить от банка деньги.

Отдельные ведомства разрабатывают и собственные программы. Например, Министр финансов РБ Максим Ермолович сообщил, что правительство ставит цель к 2025 году снизить государственный долг Беларуси до величины не более 25% от ВВП (сейчас он составляет около 36%), и разрабатывает стратегию управления госдолгом.

Есть и более долгосрочные планы. В частности, правительство заканчивает разработку программы развития конкуренции на среднесрочный период, которую Сергей Румас назвал самым важным разрабатываемым документом. Программа, по словам премьера, позволит открыть рынки и снизить долю государства там, где это экономически целесообразно и не противоречит экономической безопасности. Похоже, премьер все-таки намерен провести приватизацию.

5 ноября в ходе представления в Национальном собрании РБ проекта бюджета страны на 2020 год Сергей Румас сообщил, что белорусская экономика в нынешнем состоянии не способна генерировать ВВП в объеме 100 млрд. долларов. Для достижения этой цели необходимы структурные изменения экономики, которые позволили бы создать в ней новые отрасли и новые производства. То есть нужна еще одна программа, на этот раз – структурных реформ.

Все эти планы, программы и стратегии, возможно, и способны в какой-то степени увеличить темпы роста экономики. Но, во-первых, они еще не утверждены президентом Александром Лукашенко, который может не оставить от них камня на камне, так как он убежден, что никаких реформ не надо, чиновники просто плохо работают. Во-вторых, в любом случае, в 2020 году программы толком не заработают, не успеют. И, в-третьих, не факт, что эти программы нацелены на рост экономики, ведь, например, Минфин собирается сократить госдолг, что будет препятствовать экономическому росту. Реальность такова: на первом месте у правительства и Нацбанка находится финансовая стабильность, а не рост экономики. Так что, разрабатываемые ими стратегии, чего доброго, экономику сократят, а не увеличат.

В принципе, экономический рост должно поддержать увеличение заработной платы, которое осуществлено в текущем году. Однако действие этого фактора будет в значительной степени нивелироваться снижением доходов населения в связи с ростом затрат на выплаты по кредитам. А именно, по данным Нацбанка, отношение выплат домашних хозяйств в счет обслуживания долга и погашения его основной суммы к их доходу на 1 июля 2019 года достигло 10,8% против 9,8% на 1 января того же года. То есть рост зарплат уходит на выплаты по кредитам, а экономика поддержки не получает.

Таким образом, исходя из настроений руководителей предприятий и приведенных данных, следует весьма неприятный вывод: рецессия в Беларуси в 2020 году вполне вероятна, в том случае, если Россия вновь не увеличит прямую и косвенную поддержку РБ.

Конечно, в Беларуси нет опыта использования опережающих индикаторов, к числу которых относится индекс экономических настроений, рассчитываемый Нацбанком. Но происходящие события позволят понять, в какой степени этот индикатор можно использовать для предсказаний динамики ВВП.