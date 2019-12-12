Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать со странами ЕАЭС вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.

Поручение датировано 28 ноября, это резолюция на письмо первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов подтвердил журналистам факт поручения. По его словам, резолюция Дмитрия Медведева на письме Антона Силуанова полностью звучит следующим образом: «В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств ЕврАзЭС». Эта резолюция «не означает, что это конечное решение, оно ещё будет обсуждаться, в том числе, и в Евразийской комиссии», — отметил Осипов.

С 1 января 2019 года в странах ЕАЭС стоимость зарубежных интернет-покупок, с которых взимается пошлина, была понижена до 500 евро с 1 тыс. евро в месяц. С 2020 года планируется снизить нормы ввоза до 200 евро — «это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее», напомнил пресс-секретарь премьера.

Минфин предлагает последовательно снизить порог до 100 евро (с июля 2020 г), 50 евро (с 2021 г) и 20 евро (с 2022 г).