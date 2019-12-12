Белоруска Анастасия Лавринчук вошла в ТОП самых интеллектуальных девушек мира

На самом престижном и старейшем конкурсе красоты «Мисс Мира» огласили очередные результаты. По итогам интеллектуального конкурса «Head to Head Challenge» белоруска Анастасия Лавринчук вошла в ТОП-19.

Для того, чтобы попасть в ТОП, девушкам следовало ответить на несколько вопросов на английском языке во время телеинтервью. 112 участниц разделили на 19 групп, примерно по 6 конкурсанток в каждой. Самая красноречивая мисс из группы попала в ТОП-19.

В интервью «Head to Head Challenge» отметили, что Анастасия Лавринчук окончила школу с максимальным средним баллом «10», теперь «на отлично» учится в Институте бизнеса БГУ. Свободное время проводит за изучением деловой литературы и книг по психологии, поскольку убеждена, что в быстро меняющемся мире современный человек должен уметь предугадывать действия на несколько шагов вперед и знания помогают ему в этом. В будущем надеется открыть собственный социально-ответственный бизнес.

Также в интервью Настю попросили рассказать о благотворительной деятельности, которую она ведет в Беларуси. На «Мисс Мира» благотворительная активность участниц играет важную роль в принятии решений. Анастасия занимается поддержкой семей, усыновивших детей-сирот. Девушка понимает, что проблема сиротства является мировой. И верит в то, что единственное, что способно ее решить, — любящая семья. У семей-усыновителей много общих переживаний, которые они могут преодолеть только благодаря грамотному консультированию. Тема близка Насте, поскольку несколько лет назад семья Лавринчук удочерила девочку, в которой души не чает. Но период адаптации был долгим. Малышка боялась выражать свои эмоции и особенно боялась сделать что-то не так. Это лишь маленький пример того, с чем обычно приходится столкнуться семьям. Чтобы реализовать свой проект Анастасия нашла единомышленников и организовала ежемесячные встречи семей-усыновителей, на которых они делятся опытом решения проблем.

«Мы привлекаем внимание сертифицированных психологов к проблеме усыновления и приемных семей, и теперь они ежемесячно проводят бесплатные тренинги для приемных родителей. Мы собрали полезную литературу об усыновлении и начали делиться книгами друг с другом. Я счастлива, что многие приемные родители уже могут общаться онлайн между собой каждый день. Мы также начали привлекать будущих приемных родителей к благотворительным акциям для детей и предлагаем им присоединиться к нашему сообществу, — рассказала Анастасия Лавринчук в презентации благотворительного проекта на «Мисс Мира-2019». — Я надеюсь развивать свой проект. Мечтаю создать систему поддержки приемных родителей на государственной платформе или выиграть грант в конкурсе социальных проектов в следующем году, чтобы иметь возможность проводить больше мероприятий для усыновителей».

За то, что Анастасия вошла в ТОП-19 интеллектуального конкурса, ей начислили дополнительные баллы. Напомним, что она также вошла в ТОП номинации «Мисс Спорт». По условиям конкурса, чем больше баллов набирает участница, тем выше ее шансы пройти в финал и завоевать корону.

Финал «Мисс Мира-2019» состоится 14 декабря. Телеверсия шоу будет показана в тот же день в 23:20 на телеканале ОНТ.

Информация предоставлена пресс-службой Национальной школы красоты