Согласно новым нормам, с нанимателя в случае просрочки по зарплате в пользу работника будет удерживаться сумма в размере не менее 389,51 рубля, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает sputnik.by.

Согласно указу «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы», с работодателей, которые имеют долги перед работниками по зарплате, будет удерживаться 1,5 бюджета прожиточного минимума (БПМ) для трудоспособного населения с учетом индекса потребительских цен. Также будут учитываться коэффициенты повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

По состоянию на ноябрь текущего года бюджет прожиточного минимума составляет 259,67 рубля. Полтора БПМ, скорректированные на инфляцию (0,2% в ноябре), составит 389,51 рубля.

Данный норматив уже применяется.