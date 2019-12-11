В центре Минска сбили девушку, которая переходила дорогу на зеленый

В центре Минска сбили девушку, которая переходила через дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД.

Авария произошла 11 декабря около 11:30 на пересечении ул. Городской Вал и пр. Независимости. Мужчина за рулем автомобиля Kia Optima ехал в третьей полосе движения и, поворачивая в сторону проспекта, не заметил девушку, которая шла по регулируемому пешеходному переходу.

С травмами разной степени тяжести пострадавшую госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.