В российском телесюжете о крушении самолета рейса МН17 была ложная информация. Об этом заявил генеральный директор российского «Первого канала» Константин Эрнст, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на росСМИ.

В ноябре 2014 года российский канал показал телесюжет, в котором авторы показывали запуск ракет якобы с истребителя ВСУ, указав источником «американского эксперта», который был «связан с западными спецслужбами». Этот сюжет был фейковым и Эрнст это признал.

«Так, мы люди, мы сделали ошибку, но это не намеренно», — заявил Эрнст.

Таким образом телеканал подводил зрителей к мысли, что самолет мог быть сбит украинским истребителем.