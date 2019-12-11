Открытие Минского международного Рождественского оперного форума предварит грандиозный гала-концерт «Молодые голоса мировой оперы», с участием лауреатов конкурса предыдущих лет. Он состоится 11 декабря на сцене Большого театра Беларуси, сообщает sputnik.by.

В гала-концерте выступят 15 исполнителей из разных стран.

Сегодня на сцену выйдут самая молодая участница конкурса, приглашенная солистка Большого театра Беларуси и Гамбургской государственной оперы Мария Шабуня, триумфатор первого Минского оперного форума — народный артист Узбекистана Рамиз Усманов, молодой армянский тенор Тигран Оганян — обладатель Гран-при конкурса, контртенор Андрей Немзер, триумфатор 2018 Ксения Нестеренко, победившая в телепроекте «Большая опера».

На X Минский международный рождественский оперный форум приедут 30 солистов из 16 стран. Открывает форум премьера этого сезона — опера Александра Бородина «Князь Игорь», 14 декабря прозвучит опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» в постановке Национальной оперы Украины, 15 декабря – «Турандот» в одноименной опере Джакомо Пуччини, 16 декабря в Большом покажут оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в постановке венгерского режиссера Керо. 17 декабря дадут оперу Жоржа Бизе «Кармен» – именно она в 1933 году стала премьерным спектаклем белорусского Оперного театра. Кармен будет исполнять солистка Большого, всемирно известная Оксана Волкова.

Завершится этот оперный праздник 18 декабря большим Гала-концертом звезд мировой оперы.