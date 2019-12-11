По данным Национального банка Беларуси, внешнеторговый оборот товаров и услуг в январе-октябре 2019 года составил 68 665,3 млн. долларов, снизившись по сравнению с прошлым годом на 1%. При этом экспорт товаров и услуг снизился на 1,6%, импорт также снизился — на 0,3%. Сальдо по товарам и услугам сложилось положительным и составило 559,3 млн. долларов, что оказалось почти вдвое ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Основу положительного сальдо внешней торговли составляет сальдо по услугам, которое является устойчиво положительным и составило за 10 месяцев текущего года 3 095,1 млн. долларов, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. За октябрь 2019 года сальдо приросло более чем на 300 млн. долларов.

Однако рост положительного сальдо в торговле услугами, как и в целом рост экспорта услуг на 7,6% (при росте импорта на 6,4%), не смогли компенсировать потери в экспорте товарами, а также рост отрицательного сальдо по товарам.

По итогам января-октября 2019 года белорусский экспорт (в ценах ФОБ) сократился на 4%, при этом импорт лишь на 1,3%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в итоге составило -2 535,8 млн. долларов, что хуже аналогичного показателя прошлого года почти в 1,5 раза. За 11 месяцев 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило -1 798,1 млн. долларов. Отметим также, что только за октябрь 2019 года отрицательное сальдо приросло почти на полмиллиарда долларов (443 млн.).

Отметим, что статистка Белстата по внешней торговле еще более негативная. По данным Национального статистического комитета, в январе – октябре 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 59 198,9 млн. долларов, снизившись на 1,6%, в том числе экспорт – 27 337 млн. долларов (снижение на 3,6%), импорт – 31 861,9 млн. долларов ( рост на 0,1%). Таким образом, отрицательное сальдо по торговле товарами составило более 4,5 млрд. долларов.

Также по данным Белстата за этот период по отношению к аналогичному 2018 года, экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,5%, импорт увеличился на 3%. Средние цены экспорта сократились на 2,1%, импорта – на 2,8%.