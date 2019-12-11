На первом энергоблоке Белорусской АЭС специалисты приступили к самому масштабному этапу пусконаладочных работ перед началом физического пуска — горячей обкатке реакторной установки, сообщается в пресс-релизе «Росатома».

По словам вице-президента-директора проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» (инжиниринговое подразделение «Росатома») Виталия Полянина, горячая обкатка — это технологический процесс, имитирующий работу энергоблока с той лишь разницей, что вместо настоящих в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок.

В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. Они также опробуют системы защиты первого и второго контура от превышения давления и проведут испытания работы главных циркуляционных насосов на холодных и горячих параметрах реакторной установки. Кроме того, в программу испытаний входит проверка системы электропитания собственных нужд при режимах прерывания, полного обесточивания энергоблока с моделированием ситуации максимальной проектной аварии.

«Мы вышли на финишную прямую программы подготовки энергоблока к физпуску, — отметил Полянин. — Следующий этап после завершения горячей обкатки, в соответствии с планом подготовки энергоблока к физическому пуску, — ревизия основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока».

Пуск первого энергоблока намечен на январь. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году. Но из-за того, что Беларусь решила заменить корпус реактора из-за инцидента, сроки перенесли на 2019 год.