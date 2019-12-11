Массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Бабиша прошел в Праге

Митинг с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии прошел во вторник на Вацлавской площади в Праге, передает Radio Prague International. В акции протеста, по данным организаторов, приняли участие 60 тыс. человек. Полиция оценивает собравшихся в 35 тыс. человек, передает ТАСС.

Митингующие, среди которых было много молодежи, заполнили большую часть Вацлавской площади. Они скандировали: «Бабиш — вон!», «Бабиша за решетку!», «Сыты [Бабишем] по горло!», «Бабиш — зло!». Выступившие ораторы обвинили главу кабмина во лжи, коррупции, злоупотреблении властью и внедрении мафиозной практики в институты государственного управления.

По завершении митинга его участники отправились в символический марш за отставку премьера по улицам, прилегающим к Вацлавской площади.

Следующий митинг с требованием отставки премьер-министра состоится в Праге 17 декабря. Он также пройдет на Вацлавской площади. Организаторы пригласили для участия в нем политиков правых оппозиционных партий, представленных в чешском парламенте.