Европейское космическое агентство планирует запустить на околоземную орбиту роботизированного сборщика мусора. Запуск ClearSpace-1 назначен на 2025 год, стоимость программы оценивается в 120 миллионов евро.

ClearSpace-1 должен будет убрать лишь один объект космического мусора, появившийся в 2013 году, когда Европейское космическое агентство при помощи ракеты-носителя Vega вывело в космос три спутника: европейский Proba-V и вьетнамский VNREDSat-1, предназначенные для дистанционного зондирования Земли, а также эстонский ESTCube-1, на котором испытывался солнечный парус. Чтобы вывести спутники на разные орбиты, на ракете-носителе имелся отделяемый адаптер полезной нагрузки Vespa. Выполнив свою задачу, этот адаптер и стал космическим мусором. Он находится на высоте около 800 километров и весит примерно 100 килограммов. ClearSpace-1 должен будет выследить Vespa на орбите, захватить его своими четырьмя автоматическими руками и начать спуск с орбиты. В конце концов, ClearSpace-1 и Vespa сгорят в плотных слоях атмосферы.

Европейское космическое агентство надеется, что ClearSpace-1 проложит путь к широкомасштабной операции по очистке околоземной орбиты от мусора. Генеральный директор ЕКА Ян Вернер (Jan Wörner) призывает принять новые правила, которые заставят тех, кто запускает спутники, взять на себя ответственность за их удаление с орбиты после завершения эксплуатации. «Представьте, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все корабли, когда-либо потерянные за историю мореплавания, всё еще дрейфовали на поверхности воды, — говорит он. — Именно такова нынешняя ситуация на орбите, и нельзя допустить ее продолжения».

За последние 60 лет вокруг Земли накопились тысячи тонн мусора, включая фрагменты ракет, около 3500 неработающих спутников и примерно 750 000 более мелких фрагментов. Некоторые из них возникли в результате столкновений более крупных кусков мусора. Их скорость в среднем 20 000 километров в час, и в случае столкновения они могут нанести серьезный урон орбитальным станциям, космическим кораблям и спутникам. В будущем вероятность столкновений еще возрастет, поскольку на орбите появятся тысячи новых спутников.