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Google традиционно проанализировал поисковые запросы белорусов и представил рейтинг самых популярных за 2019 год.

В первой десятке популярных запросов – знаменитости, сериалы и мероприятия, пишет belmir.by. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте – актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы – восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO. На седьмом месте среди запросов – перепись населения Беларуси. Десятую позицию почетно заняли Европейские игры.

В категории «Персона» белорусы чаще всего искали информацию о певице Юлии Началовой, актрисе Анастасии Заворотнюк и главе украинского государства Владимире Зеленском. В числе запросов – персоны, ушедшие из жизни в 2019 году: Децл, Алла Вербер, Ирина Цывина. В топ-10 по запросам оказались и белорусы: исполнитель Тима Белорусских и теннисистка Арина Соболенко.

Самым популярным фильмом по запросам белорусов в 2019 году стала экранизация комиксов Marvel о приключениях команды супергероев Мстителей «Мстители. Финал». Второй по популярности – психологический триллер «Джокер». Третье место занял комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На четвертой позиции – единственный в категории фильм российского производства «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

В категории «Сериал года» белорусы чаще искали сериалы «Игра престолов», «ИП Пирогова» и «Чернобыль». Среди «ТВ-шоу» лидируют: «Евровидение 2019», «План Б» и 20-й сезон «Битвы экстрасенсов».

В 2019 году белорусов больше всего интересовала покупка вентилятора, автомобиля в Германии и кондиционера. В категорию «Покупка года» также вошли запросы на приобретение электросамоката, бассейна, компьютера, билетов на Европейские игры, батута и теплицы. Традиционно белорусы интересуются покупкой велосипеда.

Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:

Самые популярные запросы:

  1. Юлия Началова
  2. Заворотнюк
  3. Игра престолов 8 сезон
  4. Евровидение 2019
  5. Зеленский
  6. Децл
  7. Перепись бел
  8. ИП Пирогова
  9. Чернобыль
  10. Европейские игры

Персона года:

  1. Юлия Началова
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Владимир Зеленский
  4. Децл
  5. Алла Вербер
  6. Тима Белорусских
  7. Бари Алибасов
  8. Арина Соболенко
  9. Билли Айлиш
  10. Ирина Цывина

Фильм года:

  1. Мстители. Финал
  2. Джокер
  3. Однажды в Голливуде
  4. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
  5. Оно 2
  6. Король Лев
  7. Капитан Марвел
  8. Как приручить дракона 3
  9. Зеленая книга
  10. Аквамен

 Сериал года:

  1. Игра престолов
  2. ИП Пирогова
  3. Чернобыль
  4. Мамы чемпионов
  5. Ничто не случается дважды
  6. Гранд Лион
  7. Султан моего сердца
  8. Ивановы Ивановы
  9. Мылодрама
  10. Жуки

ТВ-шоу года:

  1. Евровидение 2019
  2. План Б
  3. Битва экстрасенсов 20 сезон
  4. Оскар 2019
  5. Форт Боярд
  6. Славянский базар 2019
  7. Пацанки 4 сезон
  8. Беременна в 16
  9. Кто против
  10. Бородина против Бузовой

Покупка года:

  1. Вентилятор
  2. Авто в Германии
  3. Кондиционер
  4. Велосипед
  5. Электросамокат
  6. Бассейн
  7. Билеты на Европейские игры Минск
  8. Компьютер
  9. Батут
  10. Теплица

Таким был 2019 год глазами белорусских пользователей поисковой системы Google.

 

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