В ночь с 12 на 13 декабря белорусы увидят Геминиды, один из мощнейших метеорных потоков года. Об этом сообщило сообщество «ASTROBEAL TEAM» в «ВКонтакте».

Белорусы смогут увидеть до 120 метеоров в час. Разумеется, при условии ясной погоды.

Метеорный поток Геминиды длится ежегодно с 4 декабря по 17 декабря. Самые яркие вспышки будут ночью с 12 на 13 декабря.

Наблюдать за Геминидами в Беларуси лучше ближе к полуночи, когда над восточным горизонтом сияют Близнецы. Сразу после полуночи созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту, что позволяет наблюдать метеорный поток во всей его красоте.