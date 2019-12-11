Беларусь установила дипотношения с Барбадосом и Багамскими Островами

Список стран, с которыми Беларусь установила дипломатические отношения, пополнился двумя островными государствами из западной части Атлантического океана — Багамскими островами и Барбадосом, пишут Naviny.by.

Содружество Багамских Островов занимает одноименную группу островов в Атлантическом океане к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. Государство включает в себя около 700 островов и 2000 коралловых рифов. Общая площадь — 13,9 тысячи кв. км; население — 385,6 тысячи человек (2018 год); валовый внутренний продукт — 12,8 млрд долларов (2018 год). Независимость страны была объявлена 10 июля 1973 года.

Барбадос — островное государство из группы Малых Антильских островов в Карибском море площадью 431 квадратный километр. Численность населения составляет 293,1 тыс. человек; ВВП — 5,1 млрд долларов. Независимость страны была провозглашена 30 ноября 1966 года.

По данным МИД, сегодня Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 177 странами, белорусские диппредставительства работают в 57 государствах.