Жительницу Ивацевичского района через 14 лет задержали за убийство новорожденного сына, сообщает БЕЛТА.

Тело младенца обнаружили 3 ноября 2005 года на полигоне для твердых бытовых отходов вблизи деревни Михновичи. Было возбуждено уголовное дело п.2 ч.2 ст.139 (убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым. При исследовании вещественных доказательств был выделен генотип ребенка и неустановленной женщины, которая могла являться его биологической матерью. Однако на тот момент установить ее личность не удалось», — рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Все это время работа по делу не прекращалась. Только в этом году правоохранители направили в ГКСЭ около 300 образцов генотипов женщин для проверки по учету данных ДНК. В нынешнем ноябре экспертам были предоставлены образцы 37-летней жительницы Ивацевичского района. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что новорожденный ребенок был ее биологическим сыном.

Женщина задержана. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, воспитывает троих детей. Следователи допросили подозреваемую и свидетелей, провели следственный эксперимент. Назначены необходимые экспертизы.

Расследованием этого уголовного занимается областное УСК.