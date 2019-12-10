В квартире одного из домов в Дрогичине выбило окна и практически обвалился балкон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter-аккаунт МЧС Беларуси.

«Из подъезда эвакуированы 35 человек. Для осмотра в больницу доставили двух рабочих и хозяйку одной из квартир», — проинформировали в МЧС. Госпитализированы все трое. Кроме того, госпитализирован 14-летний подросток, родные которого обратились в больницу после происшествия самостоятельно.

Как проинформировали в Брестском областном управлении МЧС, 9 декабря в 16.49 дрогичинским спасателям поступило сообщение о взрыве в пятиэтажке на ул.Карла Маркса. «По предварительной информации, взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел при монтаже натяжного потолка. Повреждены шесть квартир (входные и межкомнатные двери, две лоджии, четыре оконных блока). Повреждена дверь тамбура на первом этаже», — рассказали в управлении.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования.