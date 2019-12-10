9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов.

В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, а после него дали часовую пресс-конференцию. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи озвучил ряд достигнутых договоренностей.

По его словам, нормандская четверка договорилась, что:

обмен удерживаемых по формуле «всех на всех» должен состояться до 31 декабря,

полное прекращение огня на востоке Украины должно быть достигнуто также до конца года,

будет осуществлено разведение сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе,

миссия ОБСЕ должна получить доступ на всей территории Украины.

Зеленский заявил, что настаивал на возвращении Украине контроля над границей с РФ и выводе всех незаконных формирований.

Он отметил, что вопрос восстановления контроля над границей Украины на Донбассе будет обсуждаться на следующей встрече в «нормандском формате».

Зеленский подчеркнул, что Киев не пойдет на уступки по территориям, Донбасс и Крым — это Украина.

Президент Украины заявил, что власти готовы к выполнению договоренностей, но «это дорога с двухсторонним движением».

Он подчеркнул, что в Украине невозможна федерализация.