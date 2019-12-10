9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов.
В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, а после него дали часовую пресс-конференцию. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит «Нормандской четверки» через четыре месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи озвучил ряд достигнутых договоренностей.
По его словам, нормандская четверка договорилась, что:
- обмен удерживаемых по формуле «всех на всех» должен состояться до 31 декабря,
- полное прекращение огня на востоке Украины должно быть достигнуто также до конца года,
- будет осуществлено разведение сил на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе,
- миссия ОБСЕ должна получить доступ на всей территории Украины.
Зустріч лідерів країн-учасниць «Нормандського формату» з представниками ЗМІ.
Зустріч лідерів країн-учасниць «Нормандського формату» з представниками ЗМІ.
Опубликовано Офіс Президента України Понедельник, 9 декабря 2019 г.
Зеленский заявил, что настаивал на возвращении Украине контроля над границей с РФ и выводе всех незаконных формирований.
Он отметил, что вопрос восстановления контроля над границей Украины на Донбассе будет обсуждаться на следующей встрече в «нормандском формате».
Зеленский подчеркнул, что Киев не пойдет на уступки по территориям, Донбасс и Крым — это Украина.
Президент Украины заявил, что власти готовы к выполнению договоренностей, но «это дорога с двухсторонним движением».
Он подчеркнул, что в Украине невозможна федерализация.