В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней. Об этом сообщило издание New Scientist.

Два поросенка, органы которых частично состояли из клеток макак-крабоедов, родились живыми и выглядели нормально, однако умерли в течение недели.

Эксперимент проводился в рамках работы по выращиванию человеческих органов у животных для трансплантации.

Для создания гибридов, четырем тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян через пять дней после оплодотворения. В результате родились десять поросят, из которых двое были химерами. Все умерли в течение недели.

По данным китайских ученых, часть клеток сердца, печени, легких и кожы поросят-химер содержала ДНК макак-крабоедов.

Так как погибли все поросята, команда исследователей полагает, что это связано с процессом ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), который у свиней работает не так хорошо, как у людей и некоторых других видов животных.

Ученые из лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине продолжат попытки создать здоровых животных с большим количеством клеток обезьян.

Если это удастся, следующим шагом будет попытка создать свиней, у которых один орган почти полностью состоит из клеток приматов.