Илоны Бородулиной не стало 8 декабря. Информация об этом появилась на ее странице в фейсбуке (пост, возможно, опубликовал ее супруг). Известно, что у Илоны было онкологическое заболевание, пишет nn.by.

Илоне Бородулиной было 57 лет.

Она училась на филфаке БГУ, затем уехала в Санкт-Петербург. Считала себя хиппи, была художницей.

Длительное время Илона жила в Израиле. Со своей матерью и дочерью, которые живут в Минске, контактов почти не поддерживала.

Владимир Некляев на своей странице в социальной сети сообщил, что Илона при жизни просила, чтобы ее похоронили в Ушачах рядом с отцом.

В этой связи, он обратился ко всем за помощью. В частности, к МИД и посольству Беларуси в Израиле.