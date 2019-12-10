Илоны Бородулиной не стало 8 декабря. Информация об этом появилась на ее странице в фейсбуке (пост, возможно, опубликовал ее супруг). Известно, что у Илоны было онкологическое заболевание, пишет nn.by.
Илоне Бородулиной было 57 лет.
Она училась на филфаке БГУ, затем уехала в Санкт-Петербург. Считала себя хиппи, была художницей.
Длительное время Илона жила в Израиле. Со своей матерью и дочерью, которые живут в Минске, контактов почти не поддерживала.
Владимир Некляев на своей странице в социальной сети сообщил, что Илона при жизни просила, чтобы ее похоронили в Ушачах рядом с отцом.
В этой связи, он обратился ко всем за помощью. В частности, к МИД и посольству Беларуси в Израиле.
Мастачка Ілона Барадуліна, дачка народнага паэта Рыгора Барадуліна, памерла ў Ізраілі.Яна прасіла пахаваць яе ў…
Опубликовано Уладзіміром Някляеў Понедельник, 9 декабря 2019 г.