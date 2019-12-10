В Беларуси в регионах начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Брестская область. Изменения предусмотрены решением Брестского облисполкома № 713 от 3 декабря. В ближайшее время стоимость проезда должны поднять и в остальных регионах.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась цена талончиков.

Талончик на одну поездку на обычных и скоростных маршрутах в Брестской области подорожает на 5 копеек — до 60 копеек, а на экспрессных — до 70 копеек.

При этом предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда также вырастут и составят:

на обычных маршрутах — 0,08 рубля (сейчас — 0,07 рубля);

на скоростных маршрутах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля);

на экспрессных маршрутах — 0,11 рубля (сейчас — 0,10 рубля);

на дополнительных рейсах — 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля).

Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.