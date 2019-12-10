Певец Александр Солодуха снялся в новом ролике в автомобиле, доверху набитом картофелем. Необычное видео снял БПС-Сбербанк в поддержку своей КартаFUN.

Сюжет ролика незамысловат: заслуженный артист вместе с молодой девушкой скупает один магазин за другим, меряет дубленки и катается на тележке из супермаркета. А потом доверху загружает автомобиль белорусским картофелем.

Ролик снят для социальных сетей. Александр Солодуха в качестве главной роли выбран неслучайно: артист не боится удивлять и экспериментировать, а банк с его помощью хочет сломить стереотипы о карте рассрочки.

КартаFUN позволяет совершать покупки в рассрочку до 12 месяцев в 15 тысяч магазинах по всей стране. Предусмотрен также moneyback с каждой покупки. Карту рассрочки можно заказать со смартфона с доставкой на дом.