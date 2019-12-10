Одно из главных условий такого сценария — Россия не компенсирует последствия налогового маневра.

Исследовательский центр ИПМ презентовал обновленный макроэкономический прогноз, авторы предупреждают о снижении долгосрочных темпов роста в Беларуси.

«ВВП Беларуси растет очень слабо. Внешняя среда пока для нас неблагоприятная. Рост обеспечивает только ИТ-сектор. С 2010 года вид деятельности «информация и связь» был единственным, который не падал даже в кризисные периоды. По состоянию за 10 месяцев этого года, вклад ИТ-сектора превысил суммарный вклад в ВВП Беларуси строительной отрасли, промышленности и сельского хозяйства», — отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на презентации обновленного прогноза.

Замедление

Во 2 квартале этого года экономический рост замедлился до 0.5%. Основной причиной замедления стало поступление в белорусский нефтепровод и на белорусские НПЗ загрязненной российской нефти, что привело к падению экспорта товаров и замедлению роста экспорта услуг. Поэтому довольно уверенный рост внутреннего спроса не привел к ускорению роста ВВП, а лишь удержал его от падения.

Инфляция

Инфляция остается незначительно выше цели Национального банка в 5%: в октябре годовой прирост потребительских цен сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 5.3%. До июня тенденция к снижению сезонно скорректированной инфляции была устойчивой и после скачка цен в июле эта тенденция возобновилась. Такая динамика позволила Нацбанку снизить с 20 ноября ставку рефинансирования на 0.5 процентного пункта до 9% годовых.

Монетарная политика

Укреплению валютного курса по причине избыточного предложения на валютном рынке во многом способствует жесткая налогово-бюджетная политика. В настоящий момент процентная политика является нейтральной, а реальный обменный курс переоценен. Существующая в Беларуси доходность на капитал и замедление потенциального роста на фоне общемировой тенденции к снижению равновесных процентных ставок говорят в пользу более низкой равновесной процентной ставки.

Зарплата обгоняет производство

«Уже довольно долго зарплата растет быстрее производительности труда, — отметил Александр Чубрик. — Причем довольно существенно: в последний квартал на 7%. Если мы посмотрим в реальном выражении, то разрыв еще больше и еще дольше — уже 30 месяцев подряд темпы роста реальной зарплаты превышает темпы роста реальной производительности труда. На мой взгляд, ключевая причина — в росте проблем на рынке труда, внутренняя и внешняя миграция. Банально и государство, и частные работодатели конкурируют за работников с Минском, с соседними странами и поэтому вынуждены повышать зарплату. Плюс предвыборная ситуация — бюджетники, пенсионеры».

Валютный курс

Укреплению курса способствовал приток валюты. Основная причина лежит в жесткой бюджетной политике, которая повысила сбережения экономики. Покупая валюту на рынке в рамках установленного правила, Национальный банк существенно пополнил золотовалютные резервы: на 1 ноября объем ЗВР составил 9.2 млрд долларов. В целом ситуация с ЗВР кажется приемлемой: с учетом рисков мировой рецессии, а также необходимости отдавать долги в размере порядка 3.5 млрд долларов ежегодно на протяжении ближайших нескольких лет, формирование запасов в благоприятный период является оптимальной стратегией.

Инфляционные ожидания

В августе инфляционные ожидания несколько сместились в сторону ускорения роста инфляции по сравнению с маем. В ноябре доля респондентов опросов Нацбанка, которые ожидают, что цены будут расти быстрее, продолжила увеличиваться – и здесь может играть роль уже не прошлая динамика цен, а собственно ожидания. Информационный фон (рост напряженности в отношениях с Россией, близость президентских выборов и риторика о необходимости повышения доходов может подпитывать инфляционные ожидания населения.

Главная угроза

Количественная оценка последствий российского налогового маневра неоднократно приводилась различными организациями (Министерством финансов, рейтинговыми агентствами), однако не детализировалась. По оценке Исследовательского центра ИПМ, наиболее значимое влияние маневра будет сказываться на белорусской экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В среднесрочном периоде налоговый маневр будет влиять на экономику Беларуси по каналам налогово-бюджетной политики, корректировки платежного баланса, роста цен на топливо, снижения прибыльности НПЗ и объемов переработки нефти, снижения темпов роста ВВП, в том числе потенциальных. Прямые потери бюджета включают в себя потери от зачисляемых пошлин и снижения прибыли НПЗ. Достаточно сложно рассчитать косвенные потери бюджета от снижения потенциального экономического роста, а также от необходимости нести расходы по кредитам, связанным с модернизацией НПЗ (скорее всего, через рефинансирование банков). Данные потери были учтены при расчете прогноза с помощью экспертных оценок. Политика рефинансирования госдолга на уровне 75% и разрыв финансирования бюджета, связанный с реализацией налогового маневра, по словам Чубрика, потребует продажи средств ЗВР на 3.2 млрд долларов до 2024 года. Кроме того, потребуется дальнейшая бюджетная консолидация и сокращение остатков средств Минфина в Нацбанке (как в валюте, так и в рублях), а также, вероятно, дополнительные рублевые заимствования, размер которых оценить сложно в условиях неопределенности по поводу обменного курса и даже объемов переработки нефти и экспорта нефтепродуктов. В свою очередь, прямое снижение доходов бюджета через бюджетный мультипликатор повлияет на темпы экономического роста, а также повлияет на инфляцию. Влияние на текущий счет платежного баланса происходит через снижение экспорта нефтепродуктов по причине падения рентабельности поставок и сокращение доходов от экспортных пошлин и «перетаможки».

В долгосрочной перспективе налоговый маневр приведет к еще большей потере взаимосвязей между экономиками Беларуси и России через снижение конкурентоспособности белорусских предприятий (прежде всего на российском рынке) из-за сохранения неравных условий хозяйствования: белорусское правительство «не потянет» субсидирование поставок НПЗ на внутренний рынок.

Единственной возможной долгосрочной стратегией правительства при неравных условиях хозяйствования и потери конкурентоспособности будет сокращение поддержки реального сектора и сокращение самого реального сектора, в наибольшей степени зависящему от такой поддержки (и ориентированного, как правило, на торговлю с Россией). Первые решения уже приняты в этом году: врамках консолидации бюджета Министерство финансов анонсировало отказ от бюджетной поддержки инвестиционных программ реального сектора.

В конечном итоге долгосрочный эффект российского налогового маневра для Беларуси будет проявляться в снижении долгосрочных темпов роста в Беларуси и снижении потенциала торгового взаимодействия двух стран.

Прогноз для экономики Беларуси

Исследовательский центр ИПМ рассмотрел вариант прогноза для белорусской экономики с учетом негативного влияния на экономику налогового маневра. Условия сценария:

Российская Федерация не компенсирует последствия налогового маневра;

У Министерства финансов Беларуси получится реализовать среднесрочную стратегию управления госдолгом, предполагающую рефинансирование 75% от объемов к погашению каждый год в течении нескольких ближайших лет;

Доходы от «перетаможки» 6 млн тонн нефти с 2020 года прекращаются.

Темпы роста потенциального ВВП перестают восстанавливаться с середины 2020 года по причине неопределенности для белорусской экономики, консолидации бюджета по мере исчерпания запасов на счетах Минфина, более жесткой бюджетной политики, снижения инвестиционных расходов бюджета.

Потенциал экономического роста снижается в среднем на 0.9% до 2024 года по причине перманентного шока потерь от российского налогового маневра (относительно потенциального роста в 2% в год при отсутствии налогового маневра). Равновесные темпы роста составят в ближайшие несколько лет 0.8–1.4% в год.

Реальный обменный курс также поменяет свое равновесное значение, в 2021–2024 годах потребуется его ослабление для корректировки текущего счета платежного баланса в среднем на 5–6% ежегодно, что в основном будет происходить за счет номинального обесценения рубля, темпы которогов 2021–2024 годов могут составить в среднем 7–9% в год. Равновесный РЭК будет ослабляться по причине влияния налогового маневра, которое связано со снижением производительности экономики и долгосрочным негативным эффектом налогового маневра на платежный баланс.