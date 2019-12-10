В Египте во время съемок фильма случайно обнаружили настоящую мумию, возраст которой составляет около двух тысяч лет. События происходили в городе Асуане, где находится много древних захоронений, сообщает «МИР 24» со ссылкой на International Business Times.

Немецкий археолог Мартин Боммас принимал участие в съемках документальной ленты «Открытие Великой гробницы Египта», когда поднявшийся ветер сдул песок и открыл лежавшее ничком мумифицированное тело.

Исследования показали, что этот человек жил во время римского периода истории Египта (30 год до нашей эры – 395 год нашей эры).

Отмечается, что мумия сохранилась лишь частично – у нее нет ног, а для научных исследований пригодны только торс и часть руки. Внутренние органы, по египетской традиции, были извлечены и похоронены отдельно. Ученые предположили, что еще в древние времена тело пытались сжечь.

Авторы исследования также отметили, что мумия могла принадлежать не египтянину, а римлянину – в начале нашей эры их в Египте проживало довольно много, и они пользовались высоким положением в обществе.