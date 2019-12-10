По данным синоптиков, в ближайшее время настоящих холодов не предвидится. Днем температура максимально повысится до +6, ночью максимально понизится до -5. Осадки ожидаются сначала в отдельных районах, а к выходным пойдут на большей части территории, пишет belmir.by.

Во вторник 10 декабря -2..+3, днем +1..+6. В отдельных районах кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Ночью и утро местами слабый туман.

В среду 11 декабря ночью -4..+2, днем -2..+4. Ночью и утром местами, днем по югу небольшие кратковременные осадки – мокрый снег и дождь, а также слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 12 декабря ночью -4..+2, днем от -2 по северу до +5 по югу. Местами кратковременные осадки – мокрый снег, дождь, а также слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В пятницу 13 декабря ночью -3..+3, днем -1..+5. Ночью местами, а утром и днем на большей части территории кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

В субботу 14 декабря ночью -3..+4, по востоку при прояснениях до -5, днем -1..+4, по юго-западу до +6. Во многих районах небольшие кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

В воскресенье 15 декабря ночью -3..+4, по северо-востоку при прояснениях до -5, днем 0..+6. На большей части территории кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица.