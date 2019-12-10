Интеграционные вопросы обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и глава правительства России Дмитрий Медведев. Как сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу Российского премьера, разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты взаимодействия России и Беларуси на интеграционном направлении», -говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечает пресс-служба белорусского президента, стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере.

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев договорились о продолжении контактов, «чтобы до нового года сверить часы по соответствующей проблематике».