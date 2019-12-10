Тема городских свалок и наиболее эффективного их использования продолжает быть весьма актуальной для Беларуси. Она очень часто поднимается в СМИ, но решается довольно медленно.

Чем это чревато и какие пути решения имеются, попытался разобраться «Ежедневник».

Российские проблемы

Организация «Гринпис» еще в 2015 году предупреждала власти Москвы и Подмосковья о риске аварий на свалках. Экологи направили мэру Сергею Собянину и губернатору Андрею Воробьеву письмо «Мусорное кольцо Москвы».

Обеспокоенность Гринписа была обусловлена тем, что с 2013 года в Подмосковье прекратили принимать коммунальный мусор 24 из 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).

Как сообщили в Гринписе, больше всего выбросы со свалок опасны для детей, беременных женщин, и людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, но действует газ с помойки на нервную систему, как боевое отравляющее вещество, только в разы слабее.

Однако предупреждение не подействовало. Вновь вспомнить о проблеме свалок Подмосковные власти заставили акции протеста. Первыми начали протестовать против загрязнения воздуха из-за полигона отходов «Ядрово» жители Волоколамского района.

Митинги и попытки перекрыть въезд на полигоны прошли также под Дмитровом, в Коломне и Клину.

Акции протеста заставили задуматься власти Подмосковья по поводу дальнейшей судьбы свалок. В результате в области была принята программа по развитию отрасли возобновляемых источников энергии «Зеленая энергетика», предусматривающая зеленый тариф на электроэнергию, получаемую из отходов.

В итоге сейчас сразу на нескольких подмосковных полигонах твердых бытовых отходов устанавливают системы, с помощью которых свалочный газ будут превращать в электричество. «На полигоне «Торбеево» в Люберцах станция уже работает, на «Тимохово» в Богородском округе приступили к монтажу, приняты решения по «Кучино» в Балашихе и «Ядрово» в Волоколамске», — сообщил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

В следующем году в Подмосковье начнется рекультивация еще восьми мусорных полигонов. К 2021 году область планирует рекультивировать 15 из 24 полигонов, закрытых за последние шесть лет.

Белорусский опыт

Отметим, что первые электростанции на полигонах ТБО в Беларуси начали появляться раньше, чем в России. В Беларуси еще в 2010 году белорусско-швейцарская компания «ТДФ Экотех» открыла первую установку дегазации на полигоне «Тростенецкий» под Минском.

Вторая электростанция была открыта компанией в 2013 году на полигоне «Северный».

Первая аналогичная установка в России начала работать в 2014 году на полигоне ТБО «Новый свет — Эко» под Гатчиной. Как утверждали российские специалисты, мощности данной электростанции 4,8 МВт (2 очереди по 2,4 МВт) хватило бы для обеспечения электричеством города с населением в 50 тысяч человек. По данным организаторов проекта, установка позволила снизить парниковый эффект на 120-150 тысяч тонн углекислого газа в год. Работа станции дегазации увеличила срок эксплуатации полигона на 3-4 года. Это связано с тем, что проседание накопленных отходов шло интенсивнее, чем при наличии свалочного газа.

В 2018 году лидером по переработке мусора в Евросоюзе стала Германия, где доля возврата мусора в полезный оборот составила 66%. В среднем по Европе этот показатель равняется примерно 46%, сообщает Deutsche Welle.

Согласно исследованию, проведенному Немецким институтом экономики, в топ рейтинга стран с самой развитой системой переработки отходов попали Австрия (58%), Словения и Бельгия (54%), Швеция (48,9%), Франция (41,7%) и Испания (29,7%). Хуже всего в ЕС дела обстоят в Греции (17%), Румынии (13,3%) и на Мальте (7,1%). Надо сказать, что данные об утилизации и переработке мусора разнятся, однако лидеры известны: в основном это ведущие европейские и азиатские страны.

По данным Европейской бигазовой ассоциации, в 2011 году в ЕС работали 12,4 тысячи установок по добыче свалочного газа. Лидером по этому показателю является Германия, в которой работают 8,4 тысячи таких установок. В 2011 году в Европе было добыто более десяти миллионов тонн нефтяного эквивалента (1,1 миллиарда кубометров) свалочного газа.

«Зеленые» тарифы

Практически все электростанции, работающие на свалочном газе, стимулируются посредством «зеленого» тарифа. Впервые идея льготных тарифов была реализована в США в 1978 году, когда президент Джимми Картер подписал Национальный энергетический закон. В начале текущего десятилетия в более чем 50 странах были приняты законы, регулирующие выработку электроэнергии при помощи «зелёных» тарифов.

Необходимость перехода на единый зеленый тариф сегодня активно обсуждают в России.

В Украине действует специальный «зеленый» тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии. Его величина устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей, умноженного на повышающий коэффициент (для электроэнергии, полученной из ТБО, в настоящее время равен 2,3).

В Польше генерация возобновляемого электричества стимулируется через сертификаты возобновляемой энергии, которые выдаются компаниям-операторам ТЭЦ. Это фиолетовый сертификат. Есть так называемый «фиолетовый» сертификат, который специально выделен для ТЭЦ, использующих только биогаз или метан. Согласно Польскому энергетическому закону об энергетике цены на эти сертификаты должны составлять от 30% до 120% от обычных цен на электроэнергию.

Экологическая составляющая

На переработке свалочного газа настаивают и экологи. По их данным, твердые отходы современного города содержат более 100 наименований чрезвычайно токсичных веществ, среди которых красители, пестициды, растворители, лекарства, отработанные машинные масла и фотохимикаты. С использованными термометрами, люминесцентными лампами, другими подобными приборами на свалки поступает ртуть — вещество чрезвычайно опасное, способное испаряться при низких температурах. Под воздействием микроорганизмов ртуть на свалках превращающаяся в метилртуть, которая при попадании через воду и пищу в организм человека может вызвать массовые отравления.

Однако основой свалочного газа на 95-98% является углекислый газ и метан.

Особенно опасным для экологии Земли является метан, так как при формировании парникового эффекта молекула метана в 28-36 раз эффективнее молекулы углекислого газа.

Как сообщили в «ТДФ Экотех», системы активной дегазации, реализованные швейцарской фирмой РЕАГ на двух крупнейших минских полигонах, являются на территории бывшего СССР одними из немногих эффективно работающих примеров дегазации полигонов в процессе их эксплуатации. Эти системы вносят в рамках Беларуси большой вклад в снижении объема выделяемых в ее атмосферу парниковых газов. В среднем из двух полигонов извлекается около 4 тысяч кубометров свалочного газа в час или около 50 тысяч кубометров в сутки. Половину этого объема составляет метан.

Как обращаются с отходами в других странах

Швеция

Ближе всего к заветной 100-процентной переработке отходов подобралась Швеция. По данным ассоциации по управлению отходами AvfallSverige, страна утилизирует 99% бытовых отходов и даже закупает мусор из-за рубежа, так как за счет него вырабатывает электроэнергию, сообщает «Мир24». 48,6% мусора сжигается для производства энергии, 50,6% – перерабатывается вторично и лишь оставшиеся 0,8% отходов, с которыми нельзя ничего сделать, оказываются на свалках.

Швейцария

Швейцария считается чуть ли не самой чистой страной в мире, во многом благодаря работающей как часы системе по обращению с отходами. К этому результату она шла с 80-х годов прошлого века. Все началось с того, что в маленькой стране (Швейцария меньше Эстонии, она находится на 132-й позиции среди стран по величине территории) закончилось место, отведенное под свалки. Разлагающийся на переполненных полигонах мусор загрязнял почву и воду, тогда правительство начало внедрять раздельный сбор. С 2000 года в стране запрещена организация свалок, на сегодняшний день Швейцария перерабатывает около 60% своих отходов.

В Швейцарии работает 30 заводов по переработке вторсырья и 30 мусоросжигательных заводов. Как и Швеция, страна использует энергию, получаемую при сжигании не поддающегося переработке мусора, и принимает отходы соседних стран, которые даже готовы платить за это, как было с Великобританией. Правда, зольные остатки потом возвращаются туда, откуда мусор приехал.

Германия

В 2018 году в Германии доля возврата мусора в полезный оборот составила 66%. В среднем по Европе этот показатель равняется примерно 46%, сообщает DeutscheWelle

Система переработки мусора начала создаваться в Германии в конце 90-х годов прошлого века, сегодня это уже хорошо налаженная инфраструктура глубокой сортировки. В Германии производители упаковки обязаны принимать ее обратно после использования, а компании должны учитывать возможность переработки продукта в конце его жизненного цикла еще на со стадии реализации проекта. За свой «экологический след» отвечают производители транспортных средств, электронных приборов, химической продукции. В итоге страна утилизирует от 60 до 80% производимых отходов посредством переработки или сжигания, мусоросжигательные заводы также встроены в энергетическую сеть страны. Около 15% сырья, которое использует промышленность Германии, получено с помощью переработки.

Франция

На сегодняшний день Франция перерабатывает около 25% производимых пластмасс. Общий уровень переработки оценивается в 42%, производством вторсырья занимаются 300 специализированных предприятий. С момента принятия первого закона о переработке бытовых отходов в 1975 году количество свалок в стране уменьшилось с 6 тысяч до 230, а число мусоросжигательных заводов – с 300 до 128.

Япония

В Японии перерабатывают до 46% всех отходов. При этом более 85% ПЭТ-бутылок используется повторно. В США этот показатель превышает 20%, в странах ЕС – около 41%. Японцы сами производят одни из лучших в мире комплексов по переработке и уничтожению отходов. Всего в Японии работает 1120 заводов, 358 из них производят энергию.

США

В среднем, начиная с 2010 года, ежегодно около 30 млн тонн ТБО сжигаются на мусоросжигательных заводах с последующей выработкой энергии, 136 млн тонн вывозится на мусорные полигоны, 67 млн тонн перерабатываются и 22 млн тонн отправляются на компостирование.

То есть сжигание мусора составляет не так много по сравнению с другими стратегиями обращения с твердыми отходами. В 2015 году 53% всех твердых бытовых отходов в США было захоронено, в то время как переработка и компостирование составили 26% и 9% соответственно

Сингапур

Состоящий из 63 островов Сингапур, как и Япония, испытывает дефицит земли, который не позволяет тянуть с созданием системы переработки мусора. По статистике на 2018 год, 61% отходов в стране перерабатывался, 37% сжигалось, и только 2% отправлялось на мусорный полигон. В планах правительства – довести показатель переработки до 70%, а в идеале прийти к безотходной культуре.

Чем опасны свалки

Российский «Коммерсант» вкратце описал основные опасные факторы воздействия полигонов ТБО/ТКО на окружающую среду и человека: