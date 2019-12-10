Президент РФ Владимир Путин назвал требования российской стороны в отношении Донбасса по итогам нормандской встречи 9 декабря в Париже.

По его словам, в Украине должны «произойти политические реформы, предусмотренные Минскими соглашениями». Путин заявил, что в Конституцию Украины должны быть внесены изменения, закрепляющие особый статус Донбасса на постоянной основе.

Также среди требований российского президента — «имплементация формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса.

«Не следует затягивать и с выполнением других обязательств, а именно: об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны», — добавил Путин.

В заключение президент РФ поблагодарил французского и немецкого лидеров Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, однако не упомянул президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее на брифинге канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры страны-участников нормандского формата договорились о том, что закон «Об особом статусе Донбасса» будет продлен.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон во время своего выступления заявил, что помощники президентов вместе с главами МИД стран-участниц нормандского формата подготовят новую встречу лидеров Украины, РФ, Германии и Франции через четыре месяца.