9 декабря в стартовом матче молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси (U-20) обыграла сверстников из Австрии — 4:3, передает pressball.by.

Беларусь (U-20) — Австрия (U-20) — 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Плонер (Антал, 4.55). 1:1 — Пинчук (Колячонок, 6.42 — бол.). 1:2 — Баумгартнер (Лидер, Майер, 9.29). 1:3 — Хубер (Баумгартнер, 18.41). 2:3 — Усов (Ажгирей, Оксентюк, 17.59 — бол.). 3:3 — Павленко (30.29). 4:3 — Протас (Пинчук, 41.29).

Таблица: Норвегия — 3 очка (1 матч), Латвия — 3 (1), Беларусь — 3 (1), Австрия — 0 (1), Дания — 0 (1), Словения — 0 (1).

Сегодня, 10 декабря, наша дружина сыграет с командой Латвии. Начало — в 19.30.