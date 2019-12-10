Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, руководитель закрытого властями правозащитного центра «Весна», стал лауреатом французско-германской премии «За права человека и верховенство закона» в 2019 году, пишет интернет-газета Naviny.by.

С 2016 года эта премия присуждаются ежегодно тем, кто вносит исключительный вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона в своих странах и на международном уровне/ Она напоминает о непрерывной работе Германии и Франции в деле соблюдения прав человека и способствует усилению их сотрудничества в этом направлении.

«Премия “За права человека и верховенство закона» была учреждена для того, чтобы отдать дань тем женщинам и мужчинам, которые всецело защищают права человека и деятельность которых должна приветствоваться и поддерживаться», — говорится в сообщении посольства Франции в Беларуси.

10 декабря отмечается годовщина принятия Всеобщей декларации прав человека.