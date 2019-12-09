В продаже появилась «Станция Мини» — компактная умная колонка Яндекса с голосовым помощником Алисой. Новая колонка понимает не только слова, с ней можно взаимодействовать необычным для таких устройств способом — жестами. Купить устройство можно за 139 рублей в магазинах партнёров Яндекса — «Пятый элемент», «На связи», «XXI век», а также в магазинах других партнеров.

«Станция Мини» заменяет сразу несколько устройств: например, радио, аудиоколонку, будильник, систему управления умным домом. Она создаст особую атмосферу и поможет в разных делах. В гостиной — подберёт и поставит приятную музыку после тяжёлого дня, пошутит с гостями и ответит на вопрос, который всплыл в разговоре. На кухне — включит таймер, когда заняты руки, и напомнит вытащить пирог из духовки. В детской — поиграет с детьми и расскажет на ночь сказку. В спальне — заведёт будильник и поможет уснуть под шум дождя. Впервые — и только на «Станции Мини» — Алиса слушается не только голоса, но и жестов. Одним движением руки можно отрегулировать громкость, выключить будильник или остановить сказку, чтобы не будить заснувших детей.

Любителей музыки и всего необычного ждёт сюрприз. Если сказать «Алиса, дай звук», колонка превратится в синтезатор. На нём можно играть, двигая руками в воздухе — примерно как на терменвоксе. В разработке этого режима Яндексу помогал Пётр Термен — композитор и исполнитель на терменвоксе, правнук изобретателя инструмента Льва Термена. А музыкант-экспериментатор Антон Маскелиаде и студия Monoleak создали для синтезатора инструментальные стили: от привычных пианино и гитары до необычных — мечей и кастрюли. Можно играть даже космическую музыку — стоит лишь попросить «Алиса, дай звук гравицапы». Чтобы разобраться во всех кастрюлях и гравицапах, можно просто спросить «Алиса, какие звуки синтезатора ты знаешь?». В коллекции уже есть несколько десятков инструментов, и она будет пополняться.

У «Станции Мини» есть два цветовых варианта для разных интерьеров — чёрный и белый. Чтобы слушать музыку и ответы Алисы через уже установленную дома акустическую систему, её можно подключить к Станции Мини проводом через линейный вход. Каждый покупатель получит в подарок три месяца подписки Яндекс.Плюс, с которой можно слушать любые треки на Яндекс.Музыке, получать скидки и дополнительные возможности на других сервисах Яндекса.