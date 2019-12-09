Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет WADA в понедельник, 9 декабря, сообщает DW. В результате под вопросом оказалось участие сборной России, в частности, в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Решение WADA предполагает, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны. К соревнованиям будут допущены лишь те атлеты, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.

У России есть 21 день на подачу апелляции.

WADA считает доказанным тот факт, что переданная Россией в январе 2019 года база данных Московской антидопинговой лаборатории была предварительно отредактирована. Речь идет о предполагаемой попытке сокрытия 145 случаев применения допинга.