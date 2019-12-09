В Турции вступил в силу закон, по которому отели будут платить 2% от стоимости гостиничного номера и всех предоставляемых услуг. Текст документа приводит издание Turizm Guncel.

Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Новым налогом облагаются питание, напитки, развлечения, аренда конференц-залов и ресторанов.

В течение 2020 года будет действовать льготная налоговая ставка 1%, затем по решению президента Турции она может меняться от 0,5% до 6%.

Как добавляет Profi.Travel, этот же указ вводит налог на цифровые услуги, включая рекламу. Его ставка — 7,5% от стоимости этих услуг, рост маркетинговых затрат отельеры смогут компенсировать только за счет повышения цен, пишет издание.

За десять месяцев 2019 года в Турции побывали 40,7 миллиона иностранных туристов.