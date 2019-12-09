Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, случилось сегодня утром в центре столицы, пишут naviny.by.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, примерно в 08:30 на улице Сурганова 52-летний мужчина «Субару» сбил 72-летнюю женщину, пересекавшую дорогу вне «зебры».

От удара пешехода отбросило на встречный «Ниссан», за рулем которого находилась 24-летняя девушка.

Полученные женщиной травмы оказались несовместимыми с жизнью — она умерла на месте происшествия.