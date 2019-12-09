Сын Валерии попал в ДТП под Санкт-Петербургом

Младший сын популярной российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию под Санкт-Петербургом.

Подробностями произошедшего он поделился в социальных сетях, передает sputnik.by.

Пострадавший в ДТП сын певицы Валерии опубликовал в Instagram фото с операционного стола: согласно подписи к снимку, 8 декабря – его «новый День рождения».

«Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер — Москва, наше спасение – настоящая доля случая», – написал Шульгин.

Полученные травмы сын Валерии назвал «лучшим исходом, который можно было бы только ожидать». У самого Арсения Шульгина разорваны верхняя и нижняя губы, их потребовалось зашивать, а также расшатаны передние зубы (ему пока не известно, придется ли удалять их окончательно).

«Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий», – резюмировал Арсений.

Валерия мужественно держится после ДТП, участником которого стал Арсений. Прилетев в Санкт-Петербург, она тут же бросилась к сыну.

Певица разместила снимок вместе с Арсением и его девушкой. «Друзья, спасибо всем за беспокойство. Арсений действительно попал в аварию недалеко от Питера. В машине было несколько человек, во время инцидента он спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы», — подписала снимок Валерия.