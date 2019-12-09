Сегодня, 9 декабря, в посольстве Беларуси в России Генпрокуратура РБ совместно с дипмиссией провели совещание с руководителями белорусских субъектов товаропроводящей сети по содействию экспортерам в вопросах недопущения и ликвидации просроченной дебиторской задолженности, передает БЕЛТА.

По данным на 1 октября текущего года, задолженность российских контрагентов перед белорусскими субъектами хозяйствования составила $2 млрд 115,7 млн. При этом просроченная дебиторская задолженность российской стороны на эту дату сложилась на уровне $147,6 млн. За январь-сентябрь текущего года она снизилась на $1,7 млн, или на 1,1%.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отметил, что Генеральная прокуратура занимается вопросами просроченной дебиторской задолженности уже на протяжении 5 лет. «Заявлено более 400 исков на сумму более $130 млн, — сообщил он. — Нам удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн. Мы прекратили процесс создания так называемых мошеннических структур».

За 5 лет было возбуждено свыше 100 уголовных дел — большая часть в отношении белорусских представителей товаропроводящих сетей.

Вместе с тем Александр Конюк отметил и отрицательную тенденцию. «Генпрокуратура занимается дебиторской задолженностью с криминальным прошлым или настоящим, — сказал он. — К сожалению, некоторые руководители занимают иждивенческую позицию, надеясь, что мы только с этим (просроченной дебиторской задолженностью. — прим. БЕЛТА) будем разбираться. Надо самим принимать очень серьезные меры. Мы помогаем, а они основные. Но такая тенденция иждивенчества, к сожалению, есть».

Наиболее серьезная задолженность остается перед предприятиями Минпрома Беларуси и концерна «Белнефтехим».

Генпрокуратура совместно с посольством Беларуси в России создала специальную базу, с помощью которой белорусские предприятия могут проверить надежность потенциальных российских партнеров.