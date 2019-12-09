Бывший народный депутат Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром агропромышленной компании Укрпроминвест-Агро вместо своего отца экс-президента и действующего нардепа Петра Порошенко. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на данные госреестра компаний в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что Укрпроминвест-Агро – компания, которая специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, а также животноводстве. Она ведет деятельность в шести областях в центре и на севере Украины. Земельный банк – 120 тысяч гектаров.

Теперь Алексей Порошенко контролирует Укрпроминвест-Агро через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l. По данным аналитической системы YouControl, бенефициарный собственник компании сменился в конце октября – начале ноября.

Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО Группа Агропродинвест, основателем которой является Укрпроминвест-Агро, а также ряда входящих в ООО компаний – ЧАО «ПК Подолье», ООО ПК «Заря Подолья», ООО «Винницкий комбинат хлебопродуктов №2», агрофирма «Днипроагролан», АФ «Иванковцы», ООО «Мас-Агро», ООО «Правобережное» и ООО «Прогресс-НТ».

По данным декларации Порошенко, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний, пишет издание.

В ноябре стало известно, что Петр Порошенко переписал часть своего кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея. В частности, он стал бенефициаром Центрально-Европейской кондитерской компании.