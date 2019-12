Новой "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР

Представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2019». Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба конкурса в Twitter.

В тройку финалисток вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Конкурс «Мисс Вселенная-2019» проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

The most heart racing portion of the competition is next… Final Word. 👀#MissUniverse2019 LIVE on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. pic.twitter.com/HyRTkNx47J

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019